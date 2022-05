Des vins et des voiles, 29 juillet 2022, .

Des vins et des voiles

2022-07-29 – 2022-07-29

20 EUR Depuis 2017, Millière Raboton homme de Loire et Rendez-Vous dans les Vignes vous proposent des balades gourmandes sur le fleuve royal à bord d’une toue, bateau traditionnel de Loire. La balade combine découverte de la Loire (histoire, faune, flore…) grâce aux guides et pilotes de l’association Millière Raboton, et dégustation de vins de Loire et de mets régionaux orchestrée par Rendez-Vous dans les Vignes, à bord des bateaux puis sur un banc de sable sur la berge ou sur une île au milieu du fleuve. Une expérience originale, authentique et unique, un moment magique et inoubliable ! Les enfants sont les bienvenus. Dégustation de jus de fruits locaux avec les mets. Rendez-vous au Port de Chaumont-sur-Loire. (41)

Balade gourmande sur la Loire à bord d’une toue (bateau traditionnel) en fin de journée, découverte du fleuve, dégustation de 5 vins de Loire et mets régionaux. Retour au soleil couchant.

+33 6 52 16 97 07

Rendez-vous-dans-les-vignes

