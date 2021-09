“Des villes…pour l’éternité. Urbanités, humanités, des affinités électives.” Place royale du Peyrou, 18 septembre 2021, Montpellier.

“Des villes…pour l’éternité. Urbanités, humanités, des affinités électives.”

Place royale du Peyrou, le samedi 18 septembre à 18:30

À l’heure du numérique, les villes, véritables creusets de cultures, restent plus que jamais le laboratoire d’une expérimentation sociale unique, vivace et fondatrice, une école de l’humanité, en quelque sorte. Quel héritage patrimonial nous offrent-elles ? Comment parvient-il jusqu’à nous ? Et comment ces identités participent-elles à construire l’histoire humaine ? Monuments, formes de l’espace urbain, tracés, croissances, quartiers, nous renseignent sur l’histoire des villes. Mais qu’en est-il de l’atmosphère propre à chacune ? Quelles sont les représentations sensibles qui nous émeuvent et nous racontent la ville ? Des architectes et amoureux des villes vous guideront et feront vivre quelques espaces publics patrimoniaux de la ville de Montpellier au travers de la singularité de leurs regards. Par le biais de la littérature et de la poésie, ces espaces publics entreront en résonance avec un patrimoine urbain plus vaste, issu d’autres villes, invisibles celles-là, peut-être appartenant au passé, mais tellement vivantes dans la mémoire collective. Les lectures se poursuivront par un échange autour d’évocations sonores dans l’extraordinaire Jardin de la Reine…

Uniquement sur inscription, jauge limitée

Déambulation guidée dans quelques espaces publics patrimoniaux de la ville, lectures, chansons.

Place royale du Peyrou Rue de la Blottière, 34000, Montpellier Montpellier Centre Hérault



