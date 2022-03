Des villes nouvelles aux villes durables : perspectives sur l’histoire urbaine de Saint-Quentin-en-Yvelines Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

Des villes nouvelles aux villes durables : perspectives sur l’histoire urbaine de Saint-Quentin-en-Yvelines Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, 30 mars 2022, Montigny-le-Bretonneux. Des villes nouvelles aux villes durables : perspectives sur l’histoire urbaine de Saint-Quentin-en-Yvelines

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, le mercredi 30 mars à 20:00

L’expert de l’histoire des villes nouvelles françaises analyse le legs de ces expériences urbaines uniques pour penser l’évolution et l’avenir des villes, en particulier au regard des enjeux environnementaux et de développement durable. Par Loïc Vadelorge, professeur spécialiste de l’histoire urbaine du monde contemporain à l’université Gustave Eiffel, responsable scientifique du Labex Futurs urbains. Durée: 1h – Sur réservation – RDV: UGC Ciné Cité – SQY OUEST (Montigny-le-Bretonneux) – Tout public – Gratuit Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. NOCTURNES HISTOIRE Conférence Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T20:00:00 2022-03-30T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux lieuville Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-le-bretonneux/

Des villes nouvelles aux villes durables : perspectives sur l’histoire urbaine de Saint-Quentin-en-Yvelines Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 2022-03-30 was last modified: by Des villes nouvelles aux villes durables : perspectives sur l’histoire urbaine de Saint-Quentin-en-Yvelines Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 30 mars 2022 Montigny-le-Bretonneux Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux

Montigny-le-Bretonneux Yvelines