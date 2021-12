Des vies partagées – Arpentage Bibliothèque Robert-Desnos, 22 janvier 2022, Montreuil.

Bibliothèque Robert-Desnos, le samedi 22 janvier 2022 à 18:30

Arpentage ou lecture collective du livre _Des vies partagées_, de Gabrielle Erpicum ([Editions Quart Monde](www.editionsquartmonde.org), 2021). Quinze histoires courtes, troublantes, révoltantes, poétiques et bouleversantes… Quinze récits comme autant de fenêtres sur le quotidien des plus pauvres, qui disent l’humiliation et les souffrances mais aussi et surtout la dignité de celles et ceux que l’on exclut. Ce sont des tranches de vie partagées, sans fioriture, et plus encore l’expérience de la résilience, de la créativité, de l’humour, de l’intelligence, de la générosité d’un peuple méconnu. Porté par la plume lumineuse de Gabrielle Erpicum, illustré par la street-artiste Petite Poissone, ce recueil nous invite à prendre le recul sur la société dans laquelle nous vivons. En nous rappelant la force du lien à établir avec chacune et chacun, _Des vies partagées_ nous incite à inventer ensemble un monde qui ne laisse personne de côté.

Le temps d’une soirée, venez partager plus qu’une lecture, un moment de vie.

Bibliothèque Robert-Desnos 14 boulevard Rouget-de-lisle 93100 Montreuil Montreuil Centre-ville Seine-Saint-Denis



2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T20:00:00