Le Prisme, le vendredi 22 janvier à 20:00

Il raconte l’histoire d’une Sud-Africaine, d’un Polonais et d’un Nord-Irlandais qui décident de changer de vie, de quitter leur pays pour vivre leur rêve. Le hasard des voyages va faire qu’ils vont se rencontrer dans une auberge de jeunesse, dans la ville Irlandaise du Connemara : Galway. 48 heures qui vont bouleverser leur vie. Partiront-ils de Galway ? Seuls ? Pour qu’elle destination ?

Plein tarif 15€ Personnes à mobilitée reduite, enfants et etudiants : 10€

Spéctacle musical sur la base de chansons de Carole Fredericks, Mickael Jones et Jean Jacques Goldman.

2021-01-22T20:00:00 2021-01-22T22:00:00

