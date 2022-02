Des vêtements en pagaille Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou

Des vêtements en pagaille Nogent-le-Rotrou, 4 mai 2022, Nogent-le-Rotrou. Des vêtements en pagaille Nogent-le-Rotrou

2022-05-04 14:00:00 – 2022-05-04 18:00:00

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Venez chercher des vêtements en pagaille, de quoi vous habiller, détourner, coudre, transformer… Des kilos de tissus qui ne demandent qu’à être récupérés vous attendent ! Venez chercher des vêtements en pagaille, de quoi vous habiller, détourner, coudre, transformer… Des kilos de tissus qui ne demandent qu’à être récupérés vous attendent ! +33 6 34 24 35 10 Venez chercher des vêtements en pagaille, de quoi vous habiller, détourner, coudre, transformer… Des kilos de tissus qui ne demandent qu’à être récupérés vous attendent ! rdv récup

Nogent-le-Rotrou

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Autres Lieu Nogent-le-Rotrou Adresse Ville Nogent-le-Rotrou lieuville Nogent-le-Rotrou Departement Eure-et-Loir

Des vêtements en pagaille Nogent-le-Rotrou 2022-05-04 was last modified: by Des vêtements en pagaille Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 4 mai 2022 Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir