Des verres de Terre (Géologie) Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Des verres de Terre (Géologie) Maison Paris Nature, 26 février 2023, Paris. Le dimanche 26 février 2023

de 14h30 à 15h30

. gratuit

[Conférence] Si l’on connait bien le verre industriel, omniprésent dans notre quotidien, le verre est également une substance naturelle. Comment peut-il se former à la surface de notre planète ? Pour le découvrir, venez à la rencontre de ce surprenant matériau dont l’étude permet de lever le voile sur de grands épisodes de l’histoire de la Terre et révèle parfois l’alliance subtile de processus géologiques et biologiques. Présentation de Vincent Pasquero, Médiateur-Géologue au Palais de la Découverte. À partir de 12 ans. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/2011?deco=brand

