Des vaches Highland dans les tourbières ! Péret-Bel-Air

2022-04-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-30 12:00:00 12:00:00

Péret-Bel-Air Corrèze Péret-Bel-Air

Partez à la découverte d’une race de vaches rustiques, tout droit venues d’Ecosse ! Nous parlerons de leurs origines, de leur mode de vie et la mise en valeur d’une tourbière classée au site Natura 2000. Et pour les plus courageux, pourquoi ne pas profiter du moment pour les caresser et brosser l’une de ces belles vaches aux poils longs et aux belles et grandes cornes !

6€/personne. À partir de 4 ans.

Réservation obligatoire au 06 80 04 61 31.

