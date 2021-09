Genève Musée d'art et d'histoire Genève Des vacances qui donnent la patate! A la mode du MAH! Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’évènement: Genève

du mardi 26 octobre au vendredi 29 octobre à Musée d’art et d’histoire

Bienvenue au Musée d’art et d’histoire, véritable temple de la mode ! Pour cette neuvième édition des Vacances qui donnent la patate !, c’est le thème du costume qui guide nos pas dans le musée, des armures de chevaliers aux vêtements drapés des Grecs, en passant par les robes à panier, les fraises autour du cou et les perruques poudrées. On s’intéresse aux looks des super-héros, on décrypte les attributs – les accessoires qui permettent d’identifier une personne –, on réfléchit au confort, au mouvement ou à l’effet que produisent les tenues, en observant les œuvres et objets du musée, mais aussi une incroyable collection de costumes ! Spectacles, contes, studio photo, sérigraphie, visites en mouvement et en musique sont au programme de cette folle semaine…. Les activités du matin sont prévues pour les tout-petits jusqu’à 5 ans; celles de l’après-midi pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte. Toutes les activités sont SUR INSCRIPTION dès le 5 octobre sur [billetterie.mahmah.ch](https://billetterie.mahmah.ch/content#) CHF 5.- par activité pour les adultes, CHF 3.- pour les enfants, sauf mention contraire dans le descriptif. Les billets ne sont ni repris, ni échangés.

CHF 5.-/CHF 3.-

Pour cette neuvième édition, c’est le thème du costume qui guide nos pas, des armures de chevaliers aux vêtements drapés des Grecs, en passant par les fraises autour du cou et les perruques poudrées. Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève

2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T10:30:00 2021-10-28T20:00:00;2021-10-29T10:30:00 2021-10-29T18:00:00

