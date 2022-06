Des vacances photographiques : les stages ateliers de la MEP (6-11 ans) Maison Européenne de la Photographie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Des vacances photographiques : les stages ateliers de la MEP (6-11 ans) Maison Européenne de la Photographie, 11 juillet 2022, Paris. Du lundi 11 juillet 2022 au mercredi 13 juillet 2022 :

. payant 114€

Du 11 au 13 juillet 2022, le stage atelier avec l’artiste photographe Camille Entratice propose aux enfants de 6 à 11 ans de s’amuser à créer une collection d’objets irréelle, imaginaire et poétique. Organisés pendant les vacances scolaires, les stages ateliers sont l’occasion pour vos enfants de rencontrer un artiste photographe pour découvrir son travail et partager en groupe une expérimentation photographique. La collection d’objets magiques est une fable poétique visant à réinventer le sens des formes du quotidien. Durant le stage atelier « Ma collection d’objets magiques », les enfants expérimenteront différents procédés photographiques créant des jeux d’illusions (jeux d’échelle, d’ombre et de mouvement) à partir d’objets du quotidien. Puis, ils seront invités à élaborer un petit scénario dans lesquels ces objets à priori banals s’animeront et deviendront support à des fictions. Les enfants prendront part à toutes les étapes nécessaires à la création de la série : écriture, mise en scène, prises de vues. Cette thématique de l’illusion nous permettra d’aborder les notions de perception et de vérité autant du point de vue de la photographie qu’en développant leur imaginaire. À cette occasion, Camille Entratice présentera aux enfants quelques-uns de ses projets artistiques. Réservez vos places ! Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris Contact : https://www.mep-fr.org/event/ma-collection-dobjets-magique-camille-entratice/ 01 44 78 75 23 reservation@mep-fr.org https://fr-fr.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/ https://fr-fr.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/ https://maison-photographie.tickeasy.com/

© Tadzio (détails)

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison Européenne de la Photographie Adresse 5 rue de fourcy Ville Paris lieuville Maison Européenne de la Photographie Paris Departement Paris

Maison Européenne de la Photographie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Des vacances photographiques : les stages ateliers de la MEP (6-11 ans) Maison Européenne de la Photographie 2022-07-11 was last modified: by Des vacances photographiques : les stages ateliers de la MEP (6-11 ans) Maison Européenne de la Photographie Maison Européenne de la Photographie 11 juillet 2022 Maison Européenne de la Photographie Paris Paris

Paris Paris