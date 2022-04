Des vacances photographiques : les stages ateliers de la MEP (12-15 ans) Maison Européenne de la Photographie Paris Catégories d’évènement: île de France

Des vacances photographiques : les stages ateliers de la MEP (12-15 ans) Maison Européenne de la Photographie, 2 mai 2022, Paris. Du lundi 02 mai 2022 au vendredi 06 mai 2022

114€

Du 2 au 6 mai 2022, le stage atelier avec l’artiste Lilli Garcia Gomez propose aux adolescents de 12 à 15 ans d’imaginer et de faire l’expérience créative de l’hybridation. Organisés pendant les vacances scolaires, les stages ateliers sont l’occasion pour vos enfants de rencontrer un artiste photographe pour découvrir son travail et partager en groupe une expérimentation photographique. Le stage atelier “Monde.s hybride.s” propose aux adolescents de réaliser une production photographique, graphique et vidéo à travers l’exploration et la pratique de différentes techniques et démarches artistiques. Un scénario de départ leur sera proposé sur le thème d’un monde post-apocalyptique où l’Humanité a presque disparu et où la nature a repris ses droits, seuls quelques individus qui se sont adaptés à ce monde en se combinant avec leurs milieux : c’est le commencement d’une nouvelle ère pour ces êtres hybrides, habitant de nouveaux écosystèmes, un nouveau monde… Réservez vos places ! Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris Contact : https://www.mep-fr.org/event/monde-s-hybride-s-lilli-garcia-gomez/ 0144787523 reservation@mep-fr.org https://fr-fr.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/ https://fr-fr.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/ https://maison-photographie.tickeasy.com/fr-FR/accueil

