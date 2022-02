Des vacances pétillantes et sonores au Musée d’histoire des sciences Musée d’histoire des sciences Genève Catégorie d’évènement: Genève

Des ondes au diapason, écoute voir… Présentations et atelier sur le son ! Venez en famille ou entre amis au Musée d’histoire des sciences expérimenter, manipuler et apprendre des histoires scientifiques en tous genres. Gratuit Ouvert à tous Sans réservation Rendez-vous à 15h au Musée d’histoire des sciences, Parc de la Perle du Lac, 128 Rue de Lausanne [[www.museum-geneve.ch](www.museum-geneve.ch)](www.museum-geneve.ch)

CHF 0.-

Présentations et atelier sur le son ouverts à chacun-e Musée d’histoire des sciences Rue de Lausanne 128, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T15:00:00 2022-02-16T17:00:00;2022-02-17T15:00:00 2022-02-17T17:00:00

