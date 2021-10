Paris RER Châtelet Les Halles île de France, Paris Des vacances en forêt à la Toussaint ! RER Châtelet Les Halles Paris Catégories d’évènement: île de France

Des vacances en forêt à la Toussaint ! RER Châtelet Les Halles, 2 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 2 au 5 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 17h

Sur le modèle des Forest Schools, des sorties en forêt à la journée, du 2 au 5 novembre, au départ de Châtelet ! Des vacances en forêt ? En petit groupe, pour les enfants de 6 à 10 ans, une immersion en forêt, des jeux de connexion à la nature, des activités créatives, la visite d’une ferme pédagogique et du jeu libre propice aux apprentissages. Les journées sont 100% en extérieur, en forêt de Saint Germain (à 30 min en RER A), avec une prise en charge à Châtelet. Pique-nique à prévoir, goûter maison bio fourni. Qui sommes-nous ? L’association L’Appel de la forêt a pour but de reconnecter les enfants à la nature. Chaque mercredi, elle accompagne un petit groupe d’enfants pour des sorties en forêt. Au programme, marche d’observation, jeux collectifs, apprentissages nature par le jeu, et toute une gamme d’activités pour accompagner la curiosité et la créativité des enfants. Pendant l’année, accompagnement d’écoles, anniversaire nature, ateliers nature avec Paris Anim, et ateliers en famille certains week-end. Animations -> Autre animation RER Châtelet Les Halles Porte Lescot Paris 75001

Contact :L’Appel de la forêt 0689155761 l.appel.foret@gmail.com https://www.appeldelaforet.fr/ https://www.appeldelaforet.fr/ 0689155761 l.appel.foret@gmail.com Animations -> Autre animation Paris nature;Plein air;Enfants

