Maison écocitoyenne, le jeudi 1 juillet à 18:00

**Que se cache-t-il derrière ces termes? Une vraie volonté de changer une pratique qui représente 8 % des émissions de gaz à effet de serre de la France, ou une étiquette « green » ?** **Des territoires sujets à une forte activité économique liée au tourisme, comme la métropole bordelaise, s’engagent pour la préservation de l’environnement. Ils travaillent pour proposer des séjours plus sobres** **dans les déplacements, les hébergements, les loisirs…** **Et sur le terrain que se passe-t-il ? Rencontrez aussi lors de cette table ronde des femmes et des hommes qui pensent et testent des nouvelles façons de vivre ses vacances.** **Quelles que soient vos habitudes (sportives, festives ou farniente) et vos envies du moment, on peut toujours se concocter des vacances agréables et durables !** **Accès libre.** **Public adulte**

Gratuit, sans inscription

Les acteurs du tourisme parlent de plus en plus de tourisme responsable, slow, de tourisme solidaire, d'écotourisme ou encore de tourisme participatif.

