### **DEROULEMENT DU SEJOUR :** **INTITULE DU SEJOUR :** Des vacances dans le cartable **THEMATIQUE :** Un projet sportif et culturel sur le thème du Moyen-âge. **EFFECTIF** 12 enfants des Pyrénées-Orientales, âgés de 8 à 11 ans et encadrés par 2 adultes Un enseignant et un animateur. **TRANSPORT :** Le voyage du groupe ainsi que les déplacements sur place seront effectués avec 2 minibus 9 places loués ou mis à disposition par Les PEP 66 et conduits par l’équipe d’animation. Le groupe jouira ainsi d’une liberté optimum et d’une autonomie permettant d’adapter la durée des activités aux attentes du public mais aussi de faire face aux imprévus (visite chez le médecin, changement d’activité lié aux aléas climatiques…).  Les départs auront lieu les lundis à 8h30 à la gare routière de Perpignan (Théâtre de l’archipel).  Les retours sont prévus les vendredis à 17h30 à la gare routière de Perpignan (Théâtre de l’archipel). **LIEUX DE SEJOURS :** Centre de vacances Castel Fizel – 66220 – Caudiès de Fenouillèdes Entre mer et montagne, au coeur du pays Cathare, Caudiès de Fenouillèdes bénéficie d’une situation privilégiée au pied des contreforts des Corbières. Le domaine s’étend sur 40 ha de bois de chênes verts, 20 ha de pleine nature et 10 ha équipés de structures de détente et de loisirs. L’hébergement comprend différents types d’hébergement : camping, caravaning, chalets et tentes Kiwis. L’environnement naturel et exceptionnel du centre permet la pratique de nombreuses activités de plein-air. Le centre est agréé par l’inspection académique et listé par Jeunesse et Sport. Le groupe sera hébergé en tentes individuelles et accueilli en pension complète. **LIEUX D’ACTIVITES :** Le centre a été choisi pour sa capacité à disposer des infrastructures nécessaires à la réalisation du projet pédagogique. La plupart des activités auront donc lieu sur le centre ou à proximité immédiate et les déplacements seront très limités. (voir programme). **JOURNEE TYPE :** 07 h 30 : Lever – Petit déjeuner – Toilette 14 h 00 : Activité 09 h 00 : Programme de la journée 17 h 00 : Toilette – Goûter 09 h 30 : Atelier personnalisé 17 h 30 : Jeu libre 10 h 45 : Pause 18 h 30 : Douche -communication 11 h 00 : Projet collectif 19 h 30 : Repas 12 h 15 : Rangement – Toilette 20 h 30 : Toilette – Veillée 12 h 30 : Repas 22 h 30 : Toilette – Coucher 13 h 30 : Toilette – Temps libre **PROGRAMME D’ACTIVITES :** Les séjours se dérouleront à la campagne et auront pour thème : « Le Moyen-âge ». Le programme sera découpé en temps forts : Des temps d’activités réflexives, essentiellement le matin, et des temps de loisirs ou de découvertes sportives, environnementales et culturelles l’après-midi. **PROGRAMME DU SEJOUR :** Les matins: Activités apprenantes = Ateliers personnalisés + Projet collectif Les après-midi: Activités de loisirs = Installer un bivouac + Visite contée et atelier Héraldique au château de Quéribus + Fabriquer une cabane, un arc et des flâches, des déguisements + Grand jeu Médiéval + Equitation + Piscine + Jeu de piste nature et patrimoine. Les soirées: Veillées jeux d’animation, jeux musicaux, histoires à dormir debout, balade nocturne. **LES COLONIES APPRENANTES, UN DISPOSITIF AU CŒUR DES OBJECTIFS DU SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPETENCES ET DE CULTURE :** Le contenu du séjour sera construit en fonction des besoins identifiés des publics et s’appuiera sur le socle commun. Exemples de compétences qui seront mobilisées : Compétences sociales et civiques : – Pratiquer un jeu ou un sport collectif en respectant les règles. – Avoir un comportement responsable : Respecter les autres et les règles de la vie collective Maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques et les mobiliser dans des contextes scientifiques différents et dans les activités de la vie courante : – Le fonctionnement du corps humain et la santé (notamment dans les informations COVID) – Les êtres vivants dans leur environnement Environnement et développement durable : – Mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques questions liées à l’environnement et au développement durable et agir en conséquence La culture humaniste : – Pratiquer les arts et avoir des repères en historie des arts – Interpréter de mémoire une chanson, participer à un jeu rythmique – Inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies ou des enchaînements, à visée artistique ou expressive Lire et écrire : – Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court – Écrire de manière autonome un texte de cinq à dix lignes Mathématiques : – Résoudre des problèmes nécessitant l’organisation de données multiples ou la construction d’une démarche qui combine des étapes de raisonnement – Élaborer ou choisir des stratégies de calcul à l’oral et à l’écrit. Si certaines de ces compétences, notamment celles liées au « savoir être » en collectivité sont mobilisées de façon spontanée à tout moment de la journée, d’autres, (plus scolaires) seront travaillées lors de temps structurés appelés « activités réflexives », qui se dérouleront essentiellement le matin et qui auront une durée de 3h00 par jour. Le contenu de ces activités sera étroitement lié aux activités sportives ou culturelles proposées par ailleurs ainsi qu’en réponse aux besoins liés à la vie collective. Elles seront travaillées sous forme de soutien individualisé et pourront également s’exprimer grâce à la réalisation d’un projet collectif. **LES OBJECTIFS DU DOMAINE EDUCATION ET LOISIRS DES PEP POUR LE SEJOUR :** Les objectifs généraux de tout séjour : – Sortir de ses habitudes, expérimenter le dépaysement des rencontres et des modes de vie – Découvrir un nouvel environnement, apprendre à le connaître et à le respecter – S’épanouir physiquement par la découverte et la pratique de disciplines ou activités sportives utilisant le milieu naturel comme composante essentielle – S’approprier le patrimoine culturel ou naturel pour mieux le protéger et le partager – Développer l’imaginaire, la créativité, l’expression et la communication avec les autres – Apprendre à gérer ses affaires et ses besoins, à s’adapter à de nouvelles contraintes environnementales ou organisationnelles pour devenir plus autonome – Prendre des responsabilités de portée collective pour développer une conscience citoyenne et un esprit d’entraide plus que de compétition – Comprendre et respecter les règles de conduite et de sécurité inhérentes aux activités pratiquées mais aussi à la vie en collectivité. – Apprendre à se connaître, à se dépasser, à découvrir l’autre et à le respecter – Devenir acteur de ses vacances en prenant des initiatives et en étant force de proposition Les objectifs spécifiques à ces séjours : – Vivre un séjour où exercices réflexifs et temps de loisirs s’équilibrent harmonieusement – Mobiliser ses compétences scolaires, renforcer ses connaissances fondamentales pour envisager une rentrée réussie – S’épanouir dans un projet de réalisation collective qui mêle découvertes culturelles, activités physiques sportives ou de loisirs et expression personnelle – Utiliser les contraintes et les normes des modes d’expression choisis dans le but d’améliorer ses capacités de communiquer avec l’extérieur – Avoir conscience de ses points forts et de ses points faibles pour mieux les dépasser **LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE ET LES BUTS:** – Associer renforcement scolaire et activités sportives, de découverte de l’environnement ou du patrimoine dans un esprit « vacances » mais aussi d’éducation citoyenne. – Se saisir d’un thème porteur pour assurer la cohérence entre les différents temps de loisirs et ceux de réflexion. – Utiliser le projet de réalisation pour motiver la participation de tous et structurer l’ensemble des compétences ou connaissances mobilisées par chacun. – Responsabiliser les enfants et les jeunes dans la gestion des variables collectives (matériel, hygiène des locaux, mise en place des repas) afin de leur permettre d’acquérir plus d’autonomie individuelle mais aussi de découvrir le plaisir de l’engagement personnel pour le bien-être de tous. LA FINALITE : Aider l’enfant et l’adolescent à se construire dans toutes ses composantes (physique, psychologique, sociale) pour qu’il soit prêt, à l’âge adulte, à devenir un citoyen acteur, éclairé, responsable et soucieux du bien-être de chacun **EQUIPE PEDAGOGIQUE :** L’équipe pédagogique sera constituée de deux adultes : Un.e directeur-trice et un.e animateur-trice. La mixité sera recherchée. Le Directeur : André Tixador : Professeur des Ecoles mis à disposition par l’Education Nationale et sous convention avec Les PEP 66. Passionné de découverte de l’environnement et d’activités sportives de pleine nature, il possède une grande expérience dans la gestion de groupes d’enfants ou d’adolescents et les compétences techniques pour transmettre avec conviction une approche « responsable » des activités de loisir. Dans le cas où André Tixador serait physiquement sur un autre séjour, Les PEP 66 emploieront un directeur ENSEIGNANT VOLONTAIRE qui restera sous la responsabilité pédagogique de celui-ci. L’ Animateur : Une animatrice ou un animateur titulaire du BAFA, possédant une expérience dans l’animation de séjours vacances et un niveau scolaire suffisant pour épauler l’enseignant-directeur dans son rôle de soutien à la scolarité. Il sera embauché dans le cadre d’un Contrat d’Engagement Educatif et rémunéré selon la Convention Collective de l’Animation. Hormis les activités dites « encadrées », toutes les activités ainsi que les temps d’animation et de vie quotidienne seront encadrés par l’équipe d’animation. Activités encadrées : La séance d’équitation est la seule activité encadrée prévue durant le séjour. Elle sera réalisée au sein de la structure équifun qui appartient au domaine Castel Fizel et sera encadrée par les moniteurs de la structure dans le respect des consignes de sécurité et d’hygiène règlementaires.

500€ (Les départs et arrivées ont lieu à Perpignan)

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

