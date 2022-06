Des vacances au musée, version été ! Alençon, 11 juillet 2022, Alençon.

Des vacances au musée, version été !

2022-07-11 – 2022-08-26

Alençon

Orne

Atelier / stage

Du lundi 11 juillet 2022 au vendredi 26 août 2022

Le musée des Beaux-arts et de la Dentelle vous propose une toute nouvelle programmation estivale ! Visites, ateliers, démonstrations, pour les petits, pour les grands, en famille… Au musée, il se passe quelque chose chaque jour pendant les vacances !

Démonstrations dentellières

Les dentellières de l’Atelier conservatoire national de dentelle et de broderie d’Alençon vous font découvrir les secrets de leur savoir-faire d’excellence lors de démonstrations organisées au musée.

Tous les lundis, les mercredis et les vendredis (sauf le 15 août) jusqu’au 16 septembre de 14h30 à 16h30

Tout public

Sans surcoût au prix d’entrée et sans inscription

Plein phare

Tout au long de la matinée, les médiatrices vous proposent d’agrémenter votre visite par de courtes interventions pour vous éclairer sur deux à trois œuvres des collections.

Tous les mardis à 10h30, 11h et 11h30

Durée : 15 min

Tout public

Sans surcoût au prix d’entrée et sans inscription

Les p’tits curieux

Une visite interdite aux grandes personnes ! Accompagnés d’une médiatrice, les enfants de 7 à 11 ans explorent les collections du musée et les expositions temporaires.

Tous les mardis à 14h30

Durée : 1h

Pour les enfants de 7 à 11 ans

Tarif : gratuit

Sur inscription au 02 33 32 40 07 ou par mail à musee@cu-alencon.fr (nombre de place limité)

Artistes en herbe

Les enfants de 7 à 11 ans s’inspirent des collections et des expositions temporaires pour réaliser des œuvres personnelles comme de vrais artistes en herbe.

Tous les mercredis à 14h30

Durée : 2h

Pour les enfants de 7 à 11 ans

Tarif : gratuit

Sur inscription au 02 33 32 40 07 ou par mail à musee@cu-alencon.fr (nombre de place limité)

Suivez le guide

Visite guidée tout public des collections permanentes ou de l’exposition temporaire du moment.

Tous les jeudis (sauf le 14 juillet) à 14h30

Durée : 1h environ

Tout public

Plein tarif : 6 €, tarif réduit : 5 €, gratuit : moins de 26 ans

Sans inscription, dans la limite des places disponibles

Familles d’artistes

Une visite pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés d’un adulte, suivie d’un atelier à quatre mains pour cultiver sa créativité.

Vendredi 15 et 29 juillet, 12 et 26 août à 10h30

Durée : 1h30

Pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés d’un adulte

Plein tarif : 6 €, tarif réduit : 5 €. Gratuit : – de 26 ans

Sur inscription au 02 33 32 40 07 ou par mail à musee@cu-alencon.fr (nombre de place limité)

Amusette au musée

Les tout petits et leurs parents sont conviés par une médiatrice à un moment de partage, pour une première approche de l’art.

Vendredi 22 juillet, 5 et 19 août à 10h30

Durée : 30 min

Pour les enfants de 1 à 3 ans accompagnés de leurs parents

Sans surcoût au prix d’entrée (plein tarif : 4,10€, tarif réduit : 3,05€, gratuit : moins de 26 ans, bénéficiaires de minimas sociaux…)

Sur inscription au 02 33 32 40 07 ou par mail à musee@cu-alencon.fr (nombre de places limité)

Et toujours :

Un dimanche au musée

Le premier dimanche du mois, le musée vous ouvre gratuitement ses portes de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Une occasion de (re)découvrir tous les trésors du musée, des œuvres de beaux-arts aux élégants éventails en dentelle, en passant par les instruments de musique provenant du Cambodge… À 14h30 et à 16h, des visites guidées vous sont proposées pour découvrir les collections permanentes et les expositions temporaires.

Dimanche 3 juillet et dimanche 7 août

Gratuit

+33 2 33 32 40 07

