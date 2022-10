Des utopies (pour un commun imaginaire) – Michel Schweizer, 6 avril 2023, .

Des utopies (pour un commun imaginaire) – Michel Schweizer



2023-04-06 – 2023-04-06

6 EUR En créant au plateau des communautés humaines et artistiques, fortes de leur diversité et guidées par la nécessité de compréhension de l’Autre, Michel Schweizer oeuvre à un monde commun plus attentif et apaisé… Il invite des jeunes du territoire à s’engager dans une expérience porteuse de leurs utopies.

A partir de 13 ans.

