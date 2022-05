Des troupes de passage aux troupes en garnison : frictions, tensions et cohabitation (XVIIe-XVIIIe siècle)

Des troupes de passage aux troupes en garnison : frictions, tensions et cohabitation (XVIIe-XVIIIe siècle), 11 juin 2022, . Des troupes de passage aux troupes en garnison : frictions, tensions et cohabitation (XVIIe-XVIIIe siècle)

2022-06-11 – 2022-06-11 Conférence de Camille Crunchant, le samedi 11 juin à 17h à l’amphithéâtre Pierre Mendès-France : “Des troupes de passage aux troupes en garnison : frictions, tensions et cohabitation (XVIIe-XVIIIe siècle)”. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville