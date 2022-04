Des traces encore fraîches Maison de quartier des Dervallières Accoord Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Des traces encore fraîches Maison de quartier des Dervallières Accoord, 10 mai 2022, Nantes. 2022-05-10

Horaire : 11:00

Gratuit : oui Entrée libre Dans le cadre du projet inter écoles de la 2e chance, les stagiaires présenteront les textes mis en mots sur la thématique avec le Dernier spectateur.Performance proposée par l’école de la 2e chance et le Dernier Spectateur. Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Maison de quartier des Dervallières Accoord Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 46 02 17 https://www.accoord.fr/nc_centre/m-q-des-dervallieres/ dervallieres@accoord.fr

