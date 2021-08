Sainte-Clotilde Archives départementales de La Réunion La Réunion, Sainte-Clotilde “Des traces de nous” Archives départementales de La Réunion Sainte-Clotilde Catégories d’évènement: La Réunion

Archives départementales de La Réunion, le samedi 18 septembre

Dans le cadre des résidences artistiques 2020-2021 du Conseil départemental, Vincent Fontano a créé un parcours de visite des Archives départementales proposant un voyage à travers le roman _Le Zézère_ de Marius-Ary Leblond, à travers six stations vidéo construisant une pièce intitulée _Noir était l’amour_. Le dispositif inclut également deux installations plastiques : _Mon île, pièce tragique_, et _Le baiser_. « Entrer aux archives, c’est se rencontrer soi-même. Lorsque l’on m’a proposé d’y travailler, mon envie a tout de suite été de chercher des traces d’amour. De toutes formes, sur tout support. A ma grande surprise ces traces d’amour sont rares. Cela dit beaucoup de nous, de comment nous nous voyons, comment nous nous aimons, comment nous envisageons nos corps. Ces traces d’amour manquantes sont peut-être à construire. Mais les construire c’est accepter de se regarder en face. Accepter de se voir dans les yeux des autres, changé. Peut-être y a-t-il aussi un regard à déconstruire » – Vincent Fontano Visites du dispositif samedi et dimanche à 14 h 30 et 16 h. Présentation du projet théâtral et plastique réalisé par Vincent Fontano (compagnie Ker Béton) aux Archives départementales, en collaboration avec S. Lancien, F. Vilepon, O. Lorentz et M. Paroumanou. Archives départementales de La Réunion 4, rue Marcel Pagnol, 97400 Saint-Denis, Sainte-Clotilde La Réunion

