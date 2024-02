Des traces dans la neige Larrau, jeudi 22 février 2024.

Des traces dans la neige Larrau Pyrénées-Atlantiques

Chaussez vos raquettes.

Direction la forêt d’Iraty, à la recherche des animaux qui la peuplent.

Des spécialistes vous apprennent à identifier les traces et les indices laissés dans la neige. Ils vous expliquent aussi pourquoi certaines espèces sont très dépendantes du tapis blanc de l’hiver. Le changement climatique en cours affectera l’habitat et le comportement de la faune sauvage dans les années à venir.

Tant que le froid est là, c’est avec un bon chocolat chaud et revigorant qu’on poursuit les discussions de fin de journée.

Sur inscription uniquement. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 16:00:00

fin : 2024-02-22

Chalets d’Iraty

Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpie.pays.basque@orange.fr

