Des territoires-Trilogie Théâtre Ouvert – Centre national des dramaturgies contemporaines, 15 septembre 2021-15 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 15 au 25 septembre 2021 :

mercredi de 20h30 à 22h15

et vendredi de 20h30 à 22h45

et samedi de 15h à 22h

et jeudi de 20h30 à 22h15

payant

Dans un pavillon de banlieue où une fratrie s’apprête à enterrer ses parents, l’histoire de France fait irruption à travers ses figures révolutionnaires. Pouvons-nous encore écrire l’Histoire ?

« J’appartiens à une génération que l’on dit désenchantée et qui, étant l’héritière d’un patrimoine sans prestige, pose la question : pouvons-nous encore écrire l’Histoire ? »

La trilogie Des territoires est une réflexion sur notre possibilité d’agir politiquement dans un monde où s’instaure, malgré nous, une impression de confusion. Elle raconte l’histoire de personnages contemporains qui ont la sensation d’être séparés de leur capacité d’agir auxquels viennent se confronter des personnages historiques iconiques, reliés eux à cette capacité mais en proie aux doutes quant aux effets de leurs actions. Apparaît alors sur un même plan des révolutionnaires d’antan, flamboyants et radicaux, rattrapés par leurs états d’âmes et des femmes et des hommes d’aujourd’hui, médiocres et résignés, bousculés par l’expérience inattendue du courage, comme si, au fond, leur vulnérabilité était ce par quoi ils finissaient par se réunir. Contre toute attente, cette fragilité apparaît soudain comme la condition-même d’un devenir révolutionnaire.

………

Mercredi 15 & 22 septembre à 20h30

Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise…)

La veille de l’enterrement de leurs parents, Lyn, Benjamin, Hafiz et Sam sont à nouveau réunis dans la maison où ils ont grandi. Les vieilles habitudes reprennent avec leur lot de rancœurs et de conflits et cette impossibilité de s’organiser. Alors qu’ils débattent de l’idée de vendre ou de ne pas vendre la maison, une expertise des sols révèlent la présence d’os anciens : ce sont ceux de Condorcet, figure de la révolution Française.

Jeudi 16 & 23 septembre à 20h30

Des territoires (…d’une prison l’autre…)

Le jour de l’enterrement est aussi celui d’une violente révolte dans la cité. Les habitants sont invités à rester confinés chez eux. Quand Lyn, Benjamin, Hafiz et Sam reviennent de l’enterrement, ils retrouvent dans leur salon deux habitants du quartier venus les prévenir du désordre et Louise Michel, une activiste venue militer contre l’extension du centre commercial et la destruction programmée des habitations du quartier. Pendant qu’au dehors résonnent les cris de l’insurrection, une petite agora se forme dans le salon faisant resurgir les fantômes d’une autre révolte : celle de la Commune de Paris.

Vendredi 17 & 24 septembre à 20h30

Des territoires (…et tout sera pardonné ?)

Le lendemain de l’enterrement, Lyn, Sam et Hafiz se retrouve dans le service de réanimation d’un hôpital au chevet de leur frère gravement blessé lors des émeutes. Hafiz fait la rencontre de Nailia, jeune actrice venue tourner un film dans l’hôpital. Elle doit incarner Djamila Bouhired, figure iconique de la Révolution Algérienne.

Samedi 18 & 25 septembre à 15h

Intégrale / 7h avec 2 entractes

………

Texte et mise en scène Baptiste Amann

Avec Solal Bouloudnine, Alexandra Castellon, Nailia Harzoune, Yohann Pisiou, Samuel Réhault, Lyn Thibault, Olivier Veillon

PRODUCTION L’ANNEXE

COPRODUCTION OARA Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine / Théâtre Ouvert- Centre National des Dramaturgies Contemporaines / Comédie de Béthune – CDN Hauts-de-France / Le ZEF, scène nationale de Marseille / Festival d’Avignon / L’Empreinte, scène nationale de Brive-Tulle / Châteauvallon scène nationale / La Garance, scène nationale de Cavaillon / Théâtre Sorano Toulouse /Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine/ La Passerelle scène nationale de Saint-Brieuc / Pôle des Arts de la Scène – la Friche la Belle de Mai / Le Meta CDN de Poitiers Nouvelle-Aquitaine

SOUTIENS La Chartreuse, Centre national des écritures du spectacle (Villeneuve-lès-Avignon)

L’ANNEXE est conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC Nouvelle-Aquitaine, subventionnée par la Ville de Bordeaux et la Région Nouvelle-Aquitaine.

Baptiste Amann est associé au ZEF scène nationale de Marseille, à la Comédie de Béthune – CDN Hauts-de-France et à la Comédie de Poitou-Charentes. Il est également artiste compagnon du TnBA – Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine.

Site internet : www.lannexe.net

Page Facebook : https://www.facebook.com/Baptisteamann

Instagram : https://www.instagram.com/lannexe_baptisteamann/

Spectacles -> Théâtre

Théâtre Ouvert – Centre national des dramaturgies contemporaines 159 Avenue Gambetta Paris 75020

11 : Mairie des Lilas (904m) 3 : Gallieni (963m) Ligne 3b (Station Porte des Lilas)



Contact : http://www.theatre-ouvert.com/

Spectacles -> Théâtre

Date complète :

2021-09-15T20:30:00+02:00_2021-09-15T22:15:00+02:00;2021-09-22T20:30:00+02:00_2021-09-22T22:15:00+02:00;2021-09-17T20:30:00+02:00_2021-09-17T22:45:00+02:00;2021-09-24T20:30:00+02:00_2021-09-24T22:45:00+02:00;2021-09-18T15:00:00+02:00_2021-09-18T22:00:00+02:00;2021-09-25T15:00:00+02:00_2021-09-25T22:00:00+02:00;2021-09-16T20:30:00+02:00_2021-09-16T22:15:00+02:00;2021-09-23T20:30:00+02:00_2021-09-23T22:15:00+02:00

©_Pierre_planchenault