Des ténèbres à la lumière 2021-06-25 20:00:00 20:00:00 – 2021-06-25 23:00:00 23:00:00

L'Aigle 61300 A la lumière des bougies, l'ensemble Praxis, sous la direction d'Anne-Marie Hue, propose un programme de polyphonies a cappella du 15ème au 17ème siècle. Le programme d'une durée complète d'une demi-heure se déroulera tout le long de la soirée pour que le public puisse démabuler à sa guise.

