Alençon Alençon 61000, Alençon Des ténèbres à la lumière Alençon Alençon Catégories d’évènement: 61000

Alençon

Des ténèbres à la lumière Alençon, 26 juin 2021-26 juin 2021, Alençon. Des ténèbres à la lumière 2021-06-26 20:00:00 20:00:00 – 2021-06-26 23:00:00 23:00:00 Grande rue Basilique Notre-Dame d’Alençon

Alençon 61000 Dans l’arrière-choeur de la basilique Notre-Dame, à la lueur des bougies, l’ensemble Praxis, composé d’une dizaine de chanteurs, sous la direction d’Anne-Marie Hue, proposera un programme de polyphonies a cappella du 15ème au 17ème siècle, un programme qui plongera les auditeurs dans l’ambiance musicale de l’époque de la construction de l’édifice, autour d’oeuvres vocales de Lully, Purcell, Monteverdi, Byrd, Tallis…

emmanuel.mallet@wanadoo.fr +33 6 84 64 24 42

Le programme, d’une durée complète d’1/2 heure, se déroulera par tranches d’1/4 d’heure tout le long de la soirée afin que le public puisse déambuler à sa guise.

