Des tartines et déconfiture : paroles de déconfinement Caen, 23 mars 2022, Caen.

Avec le poète Yo du Milieu, slameur, comédien, collecteur de mémoire et membre du collectif Le Bazarnom, les résidents seniors du CCAS se sont initiés à l’art de la plume en écrivant leur ressenti sur la crise sanitaire. De ces rencontres est né un spectacle poétique, sensible et musical.

Entre deux confinements, Marie et Jean-Pierre nous accueillent chez eux. Ils ne sont pas vieux, ce sont des Aînés, des Anciens, des Seniors. Jean-Pierre parle pour deux. Il se raconte. Il nous évoque leur rencontre dans cette résidence pour personnes âgées et leur histoire d’amour. Marie ne parle pas, ou très peu, elle chante, elle joue, elle passe d’un instrument à l’autre, s’amuse et improvise, comme un écho aux paroles de sa Moitié, un miroir.

Le temps d’une parenthèse, nous partageons avec eux des moments d’intimité, à leur rythme et au gré de leurs humeurs. Des rires, des larmes, des souvenirs, de l’espoir, de la joie, de l’amour… il y a tout ça dans l’appartement de Marie et Jean-Pierre et bien d’autres choses encore ! Seuls les regrets sont absents, car Marie et Jean-Pierre vivent l’instant présent, simplement, mais pleinement.

Musiques : Marion Motte

Textes : Yo du Milieu

Mise en scène : Aurélia Buquet

Lumières : Jérôme HoulèsOuverture des portes à 13h30. Durée du spectacle 1h, suivi d’une rencontre autour d’un goûter.Tout public, à partir de 8 ans.Nombre de places limité : sur inscription au 02 31 15 38 38 ou animationseniors@caen.fr

