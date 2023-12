Des stages artistiques d’hiver pour vos enfants à Paris ! Môm’Pelleport Paris Catégories d’Évènement: ile de france

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 08h30 à 19h00

.Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 11 ans. payant Tarifs en fonction des revenus. Du 26 au 29 décembre, donnez l’opportunité à vos enfants d’être au cœur d’un projet artistique ! Comment ça marche ? Les antennes parisiennes du Réseau Môm’artre vous propose diverses activités artistiques sur l’ensemble de la

journée, ou seulement sur des ateliers du matin ou de l’après-midi. De 8h30 à 19h, nous accueillons les enfants de 4 à 11 ans dans nos antennes pour un programme artistique bien rempli

: arts plastiques, arts vivants, grands jeux, sorties culturelles et

autres surprises attendent vos enfants pendant ces vacances d’automne ! Pensez à amener le déjeuner de votre enfant pour qu’il prenne des forces, le goûter est quand à lui prévu par nos équipes. Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter l’antenne la plus proche de chez vous pour connaître le programme détaillé. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes dans nos antennes ! Programmes et inscriptions : Môm’artre 18 (Paris 18)

☎️ 01 42 28 82 27 / 07 66 59 07 73

✉ bonjour@momartre.com

Môm’Ganne (Paris 20)

☎️ 01 43 61 06 73

✉ rueganne@momartre.com



Môm’Pelleport (Paris 20)

☎️ 09 53 47 99 60 / 06 95 32 94 72

✉ mompelleport@momartre.com



Môm’Tolbiac (Paris 13)

☎️ 09 51 93 08 49 – 06 51 55 17 62

✉ momtolbiac@momartre.com

Môm’Pelleport 165 bis rue Pelleport 75020 Paris Contact : https://www.facebook.com/le.reseau.momartre https://www.facebook.com/le.reseau.momartre https://momartre.net/stages-artistiques-d-hiver-dans-nos-antennes/

