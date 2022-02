« Des souvenirs de saint Pierre à l’Évangile de saint Marc » Maison paroissiale de St. Pierre de Montrouge Paris Catégorie d’évènement: Paris

Maison paroissiale de St. Pierre de Montrouge, le mardi 15 mars à 20:30

Au terme d’un périple inouï de 30 années qui le mène de Jérusalem à Rome, saint Marc recueille les souvenirs du saint Patron de notre paroisse et compose la vie de Jésus. À l’occasion de la sortie de son roman historique « Le Lion d’Alexandrie », le Père Jean-Philippe Fabre, professeur d’Écriture sainte au Collège des Bernardins, nous emmène avec fougue et rigueur dans l’aventure méconnue qui aboutit au premier des quatre évangiles. Conférence biblique Maison paroissiale de St. Pierre de Montrouge 9 passage Rimbaut 75014 PARIS Paris Paris

2022-03-15T20:30:00 2022-03-15T22:00:00

Lieu Maison paroissiale de St. Pierre de Montrouge Adresse 9 passage Rimbaut 75014 PARIS Ville Paris

