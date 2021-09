Des souterrains au vignoble Pressoria – Centre d’Interprétation Sensorielle des Vins de Champagne, 18 septembre 2021, Aÿ-Champagne.

### Plongez à la découverte du patrimoine champenois, en partant des souterrains grâce à l’exposition Histoire de Caves dans le hall de Pressoria, jusqu’aux paysages des Coteaux historiques d’Aÿ. Cette visite permettra dans un premier temps de découvrir le patrimoine souterrain de la commune d’Ay Champagne, en photographie, grâce à l’exposition de _**Benoist Laroche**_ « _Histoire de Caves_ ». Dans un second temps, les visiteurs sont invités à découvrir le paysage viticole en suivant un itinéraire dans les hauteurs d’Aÿ. Grâce à l’exposition, les caves des Maisons de Champagne de toute la commune d’Aÿ-Champagne sont à découvrir via les photographies réalisées par Benoist Laroche. Ces clichés sont emplis de sensibilité, d’émotion et d’esthétisme, et sont portés par les textes d’**_Emmanuel Schaeffer_** et de _**Pascale Francinet**_. Cela sensibilisera le public aux richesses que réservent les voûtes et galeries. Cette facette étant plus difficile d’accès au grand public, il s’agit ici de permettre à tous de visualiser ce patrimoine. Monsieur Benoist Laroche sera présent le dimanche matin pour commenter l’exposition. La visite se poursuit par une boucle dans le vignoble permettant de découvrir le paysage naturel des Coteaux historiques d’Aÿ. Un fléchage indiquera l’itinéraire. Les visiteurs pourront admirer les caractéristiques du paysage agéen.

Gratuit.

Pressoria – Centre d’Interprétation Sensorielle des Vins de Champagne 11 Boulevard Pasteur, 51160 Ay Aÿ-Champagne Ay Marne



