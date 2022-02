Des sources, une histoire : Une exploitation viticole à travers le temps, l’exemple du domaine de la Grelière à Vertou Médiathèque Libre Cour – Vertou Vertou Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles. Exposé d’initiation à la recherche historique. L’implantation des propriétés viticoles du vignoble nantais peut être très ancienne. À travers l’exemple du domaine de la Grelière à Vertou, il est possible d’explorer diverses typologies d’archives. Sources foncières, réglementations et autres actes détaillant les techniques de culture sont autant d’éléments permettant de documenter l’histoire viticole locale, remontant parfois au 16e siècle.Cet exposé figure au programme de rencontres de l’université sur Lie proposé par le pays du Vignoble nantais. Il s’insère également dans le programme d’animations autour de la résidence de collecte d’archives Mémoires du vignoble nantais. Durée : 1h30 environ Dans le cadre de « Faire l’histoire » : Comment retracer l’histoire d’un personnage, d’un évènement, d’un bâtiment ? Ces exposés thématiques d’initiation à la recherche historique permettent de découvrir les sources et méthodes de recherche disponibles. Médiathèque Libre Cour – Vertou adresse1} Centre-bourg Est Vertou 44120

02 40 34 88 87 http://librecour.vertou.fr/ librecour@mairie-vertou.fr https://archives.loire-atlantique.fr/

