de 19h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

Nuit Blanche Immersive au Ground Control / Installation / Performance. A la pointe de l’innovation technologique, Des Sons Animés répond aux nouveaux enjeux autour du son immersif. L’agence intervient sur les marchés du luxe et du retail, des indutries créatives et culturelles, du bien-être et de le l’instrustrie musicale live et digitales Des Sons Animés s’associe avec Ground Control pour offrir à Paris une nuit de performances musicales immersives. Une Nuit Blanche mêlant musique électronique live, spatialisation sonore, et scénographie immersive, qui vise à favoriser l’émergence des nouvelles technologies au service des artistes et des publics. Trois artistes seront avec nous pour présenter leurs performances au sein d’une installation sonore immersive en 3D. GROUND CONTROL 81 rue du Charolais 75012 Paris Contact : https://www.groundcontrolparis.com https://www.facebook.com/GroundControlParis https://www.facebook.com/GroundControlParis

