Des solutions pour la rentrée Palais des Sports, 13 octobre 2021, Élancourt.

Des solutions pour la rentrée

Palais des Sports, le mercredi 13 octobre à 14:00

Tu n’as pas encore de solution pour cette rentrée ? Les Structures Info Jeunes des Yvelines mobilisent leurs partenaires pour t’aider à en trouver une : – Intègre une formation en alternance – Engage-toi en tant que volontaire – Fais-toi accompagner dans ta recherche d’emploi – Pars étudier ou travailler à l’étranger On t’attend au Forum “Des solutions pour la rentrée”. Sur place, des informateurs jeunesse des SIJ d’Elancourt, Guyancourt, Jouy-en-Josas, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Velizy-Villacoublay et Yvelines Infos Jeunes seront là pour t’accueillir, t’informer et t’orienter sur les différents stands : entreprises, professionnels de l’insertion, écoles… Tu trouveras des conseils, des informations personnalisées mais tu auras aussi accès à des offres d’emploi, de formation, de missions de volontariat… Suis aussi #SolutionsPourLaRentree sur les réseaux pour avoir plus d’infos sur les évènements autour de chez toi. _Pass sanitaire et masque obligatoires_

Participation gratuite

Organisé par la Ville de Montigny-le-Bretonneux, la ville d’Elancourt et Yvelines Information Jeunesse

Palais des Sports Allée des papyrus, 78990 Elancourt Élancourt Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T18:00:00