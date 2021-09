Paris Centre d'Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ) île de France, Paris Des solutions pour la rentrée ! avec le réseau Info Jeunes Centre d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Des solutions pour la rentrée ! avec le réseau Info Jeunes Centre d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ), 8 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 8 septembre 2021

de 14h à 16h

Le mercredi 15 septembre 2021

de 17h à 19h

Le mercredi 22 septembre 2021

de 14h à 16h

Le mercredi 22 septembre 2021

de 10h à 12h

Le mercredi 22 septembre 2021

de 17h à 19h

Le samedi 25 septembre 2021

de 9h30 à 12h30

Le mercredi 29 septembre 2021

de 10h à 18h

gratuit

Le CIDJ et le réseau Info Jeunes Ile-de-France t’accompagnent à trouver la solution qui te convient. Alternance, emploi, service civique, départ à l’étranger… Les solutions sont nombreuses et à explorer ! Pas encore de plan pour la rentrée ? Tu n’es pas tout.e seul.e, chaque année, vous êtes nombreux à : Hésiter, ne pas savoir quelle direction prendre pour vous orienter

Etre sans école, non sélectionné.e dans le lycée, l’université ou la formation de votre choix

Etre en recherche d’une alternance, d’un stage ou d’un emploi. Le CIDJ et le réseau Info Jeunes Île-de-France t’accompagnent dans la construction de ton projet d’orientation et t’aident à trouver la solution qui te convient le mieux pour cette rentrée. #formation #emploi #stage #alternance #volontariat #entrepreneuriat #mobilité #logement En septembre, viens t’informer sur les solutions et offres existantes Des ateliers pour faire le plein de conseils pratiques !

Pour t’aider à construire ton projet d’orientation, le CIDJ organise des ateliers pour découvrir les métiers, secteurs d’activité et filières d’études qui existent, mais aussi te préparer à l’entretien d’embauche, gérer ton stress ou encore faire le point sur les dispositifs existants pour partir à l’étranger ! Retrouve la programmation ci-dessous, et inscris-toi aux ateliers de ton choix : Atelier – Partir à l’étranger, de l’idée au projet, le 8 septembre, de 14h à 16h

Atelier – Construire son projet d’orientation, le 22 septembre, de 10h à 12h

Atelier – Apprendre à gérer son stress et ses émotions, le 22 septembre, de 14h à 16h

Atelier – Se préparer à l’entretien d’embauche avec WorkForce, le 25 septembre, de 9h30 à 12h30 Forum & Live Twitch Alternance

Décroche ton contrat en alternance en postulant à des offres et pars à la rencontre des recruteurs sur place lors du Forum Alternance, le mercredi 29 septembre de 10h à 18h.

Inscris-toi pour y participer ! Inscris-toi à notre Live Twitch le mercredi 15 septembre dès 17h pour définir ton projet d’orientation avec des conseils pratiques de nos conseiller.e.s, et découvrir en direct les expériences d’autres jeunes en alternance ! Live Twitch Service Civique

Envie de t’engager volontairement dans une mission de service civique ? Participe à notre Live Twitch le mercredi 22 septembre dès 17h pour connaître les missions possibles, obtenir des conseils, et échanger en direct avec des jeunes en service civique ! Infos pratiques Septembre 2021

Au CIDJ – 4 Place du Louvre, 75001 Paris

Inscription obligatoire Animations -> Atelier / Cours Centre d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ) 4 place du Louvre Paris 75001

1 : Louvre – Rivoli (52m) 7 : Pont Neuf (196m)

Contact :CIDJ 01 88 40 41 80 https://cidj.com/ https://www.facebook.com/CIDJParis https://twitter.com/Le_CIDJ Animations -> Atelier / Cours Ados;Étudiants

Date complète :

