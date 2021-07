Des solutions pour aller mieux Vers l’essentiel, 16 septembre 2021-16 septembre 2021, Meylan.

du jeudi 16 septembre au lundi 6 décembre à Vers l’essentiel

_ »Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles. »_ **Vers l’Essentiel** a pour objet de promouvoir le « prendre soin de soi » et le ressourcement via l’expérimentation et l’appropriation d’outils simples, pratiques et réutilisables. Cette action est innovante, originale et utile ; C’est à la fois une action de prévention santé et de promotion de la qualité de vie. Voici des ateliers, en Visio et en présentiel à Meylan (38), pour aller mieux et prendre davantage soin de soi : des ateliers originaux, à vivre et à ressentir, sans échange de paroles, destinés à tous. * Atelier « Je me crée des espaces de confort » Un voyage qui suit l’itinéraire des quatre éléments et mobilise ses sens, ses forces et ses potentiels. Une exploration des possibilités de se créer une marge de manœuvre, d’action, dans son quotidien et lors de périodes mouvementées pour gagner en confort et ainsi mieux les traverser. OUVERT A TOUS – 2H – VISIO **Chaque atelier est proposé à 11€**

Vers l’Essentiel

Vers l’essentiel 13 Allée des Frênes, 38240 Meylan Meylan Isère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T16:15:00 2021-09-16T18:15:00;2021-10-13T14:15:00 2021-10-13T16:15:00;2021-11-16T18:30:00 2021-11-16T20:30:00;2021-11-20T09:30:00 2021-11-20T11:30:00;2021-12-06T09:15:00 2021-12-06T11:15:00