RDV Chemin de l’Epine Blanche, le dimanche 22 août à 14:00

La Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux regorge de surprises ! Ses milieux favorisent l’épanouissement de certains reptiles. De belles rencontres en perspective durant cette matinée. Sortie nature co-organisée avec l’Agence des espaces verts de la Région d’Île-de-France RDV Chemin de l’Epine Blanche 77440 CONGIS SUR THEROUANNE Congis-sur-Thérouanne Seine-et-Marne

2021-08-22T14:00:00 2021-08-22T17:00:00

