Des satellites aux prévisions météo Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

kb:France5322

Pleumeur-Bodou

Des satellites aux prévisions météo Pleumeur-Bodou, 3 février 2023, Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou. Des satellites aux prévisions météo Pôle Phoenix Route du Radôme Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor Route du Radôme Pôle Phoenix

2023-02-03 – 2023-02-03

Route du Radôme Pôle Phoenix

Pleumeur-Bodou

Côtes-d’Armor Pleumeur-Bodou Sylvain LE MOAL est responsable de la division Valorisation des données satellitaires au Centre de Météorologie Spatiale de Météo-France à Lannion. Il vous propose de découvrir les images et les produits actuellement mis à disposition des météorologistes, des scientifiques et des médias grâce, entre autres, aux satellites. Ces derniers sont en effet devenus des moyens d’observation incontournables pour les besoins de la prévision météorologique, et plus généralement dans le cadre de la surveillance de l’environnement, de l’atmosphère, ainsi que des surfaces maritimes et continentales. http://www.armorscience.com/ Route du Radôme Pôle Phoenix Pleumeur-Bodou

dernière mise à jour : 2023-01-26 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, kb:France5322, Pleumeur-Bodou Autres Lieu Pleumeur-Bodou Adresse Pleumeur-Bodou Côtes-d'Armor Route du Radôme Pôle Phoenix Ville Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou lieuville Route du Radôme Pôle Phoenix Pleumeur-Bodou Departement Côtes-d'Armor

Des satellites aux prévisions météo Pleumeur-Bodou 2023-02-03 was last modified: by Des satellites aux prévisions météo Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou 3 février 2023 Côtes-d’Armor Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou kb:France5322 Pôle Phoenix Route du Radôme Pleumeur-Bodou Côtes-d'Armor

Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Côtes-d'Armor