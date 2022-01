Des Salins au Salin de Badon Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Arles Bouches-du-Rhône De la cité ouvrière au Salin de Badon, une histoire d’hommes à l’origine de la Réserve. Visite d’une cité ouvrière et découverte de paysages typiques de Camargue au sein de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue.

• Réservation obligatoire au 04 90 97 00 97 ou reserve-camargue@ espaces-naturels.fr. 12 pers. maxi. Tout Public. Durée : Toute la journée, prévoir un pique-nique ainsi qu'un déplacement en voiture de Salin de Giraud à Salin de Badon (11,5 km).

• Réservation obligatoire au 04 90 97 00 97 ou reserve-camargue@ espaces-naturels.fr. 12 pers. maxi. Tout Public. Durée : Toute la journée, prévoir un pique-nique ainsi qu’un déplacement en voiture de Salin de Giraud à Salin de Badon (11,5 km). Devant l’office de tourisme de Salin de Giraud 1, boulevard Pierre Tournayre Arles

