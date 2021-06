Des routes – Cinquantièmes hurlants Pordic, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Pordic.

Des routes – Cinquantièmes hurlants 2021-07-06 20:30:00 – 2021-07-06 22:00:00

Pordic Côtes d’Armor

Deux êtres émergent d’une pénombre qu’on devine immémoriale. Ils cherchent, se cherchent, tâtonnent, se perdent en route, se perdent en circonvolutions. Et si être au monde, ce pouvait être n’importe où ? Mais rien ne change ici non plus.

S’il s’agissait de laisser une trace ? Rien ne demeure.

S’il s’agissait de l’Autre ? Il se révèle à la fois entrave et secours, indispensable et insupportable. Dans le halo de cet espace-temps indéfini, rien n’avance, peut-être, mais quelque chose existe.

Laissant un instant de côté les chansons fiévreuses de leur groupe Noceurs, jadis couvées par Robert, Agathe Bosch et Ghislain Lemaire reviennent à leurs premières amours : que fait-on avec son corps, sa voix et un partenaire sur un plateau nu ? Comment, de ses médiocrités et de ses manques, fait-on au mieux une force, au pire une farce ? Sous son apparente naïveté, Des Routes avance comme une aventure existentielle et absurde.

Texte, mise en scène et interprétation : Agathe Bosch et Ghislain Lemaire

Création lumière : Caroline Boyer

