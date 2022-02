Des routes Bar brasserie Cactus, 1 mars 2022, Toulouse.

### Exposition de Corentin Grindel **Dans le cadre des 11 mois, 11 photographes** Partir, c’est s’offrir un mouvement. C’est une peur et une joie, c’est prendre le risque de se perdre et pourtant le souhaiter, pour se retrouver ailleurs. Je célèbre le vagabondage qui est sans but, qui ne se trouve que de fausses excuses pour exister. On se met en marche, on se laisse guider par le tracé des arbres, les virages curieux, les noms de villages absurdes et les cols ouverts sur le monde. Cadrer un sac à dos qui donne sur les Pyrénées, un banc mélancolique sous la pluie de Suède, c’est la tentative de fabriquer une poésie qui aurait le pouvoir de transmettre un état d’errance et d’offrir à qui le souhaite, un voyage en lui-même. Au printemps, je prends la route à pied, à moto, en voiture. Mes voyages sont des chutes. Mes errances sont la perte, nécessaire aux nouvelles floraisons. **Vernissage, le jeudi 3 mars à 19h **

