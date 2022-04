Des Romains à croquer, les ateliers de Croctoo Rom Rom Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Rom

Des Romains à croquer, les ateliers de Croctoo Rom, 27 avril 2022, Rom. Des Romains à croquer, les ateliers de Croctoo Rauranum 1 Place de l’Église Rom

2022-04-27 14:30:00 – 2022-04-27 17:30:00 Rauranum 1 Place de l’Église

Rom Deux-Sèvres Rom EUR Des Romains à croquer – Les ateliers de Croctoo Michel, croqueur – aquarelliste, vous propose de partager ses secrets techniques, pour découvrir le monde Romain de Rauranum par le dessin, l’aquarelle ou la peinture.

Dans le cadre de la nuit des musées, en partenariat avec l’école des P’tits Romains Renseignements et inscriptions

05 49 27 26 98

Gratuit – limité à 12 personnes, sur réservation

Rauranum 1 Place de l’Église Rom

dernière mise à jour : 2022-04-21 par OT Pays Mellois

