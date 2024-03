Des-Rivages Le cri du port Marseille 3e Arrondissement, jeudi 21 mars 2024.

Des-Rivages Le cri du port Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Retrouvez « Des-Rivages » au Cri du Port jeudi 21 mars.Enfants

Le fil de l’histoire

Alizée

Elle a 10 ans.

Elle n’a pas d’écran.

Mais elle a plein de questions sur la mer.

Sur l’étagère de sa chambre, elle a des livres sur les poissons, les algues, les crabes, et même les requins. Mais rien qui parle vraiment de comment c’est la mer, comment c’est en mer.

Oui, bien sûr, elle s’est déjà baignée, trempée les pieds, trempée le corps et elle a même déjà nagé là où elle n’a pas pied, mais jamais trop loin du bord.

Il paraît que certains restent en mer pendant des jours, des semaines, des mois, toute leur vie même et d’autres vont sous l’eau parfois très profond.

Pour en savoir plus, elle n’a pas le choix. Elle doit descendre sur les quais du port et aller à la rencontre de ceux qui ont l’expérience de quelque chose en mer.

Tantôt sur le quai, au port, à la criée ou sur la plage… elle va rencontrer et questionner les hommes et femmes qui travaillent et côtoient cet environnement pêcheur, navigateur, apnéiste, scientifique, plongeur, chef de mission pour SOS Méditerranée, plongeur vidéaste, surfeur, gardien de phare, pilote de paquebot, etc.



Comme un cheminement initiatique, ces rencontres vont conduire Alizée à être le témoin de leurs expériences, acquérir des connaissances, découvrir, s’émerveiller et se laisser embarquer dans ce voyage à travers le monde marin.



Dès 6 ans.



Les musiciens

Caroline Tolla voix, conque, percussions, auteure, collecte de témoignages

Pierre Fenichel contrebasse, composition, création sonore Laptop

Wim Welker guitares, composition .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 14:30:00

fin : 2024-03-21

Le cri du port 8 Rue Du Pasteur Heuzé

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Des-Rivages Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-07 par Ville de Marseille