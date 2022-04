Des rêves dans le sable Lons-le-Saunier, 13 avril 2022, Lons-le-Saunier.

Des rêves dans le sable Place du Maréchal Juin Le Boeuf sur le Toit Lons-le-Saunier

2022-04-13 – 2022-04-13 Place du Maréchal Juin Le Boeuf sur le Toit

Lons-le-Saunier Jura Lons-le-Saunier

EUR Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une discipline d’un genre nouveau. Elle présente un spectacle étonnant de dessin sur sable, qui émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran, les dessins naissent en quelques secondes et se transforment sous les yeux des spectateurs, au rythme des histoires auxquelles ils donnent vie. Un moment unique et magique…

Durée du spectacle : 1h

Tout public, dès 7 ans.

PRIX DU PUBLIC AVIGNON 2014

PLUS DE 850 REPRESENTATIONS DANS TOUTE LA FRANCE

+33 3 84 24 55 61

Place du Maréchal Juin Le Boeuf sur le Toit Lons-le-Saunier

