2022-05-14 – 2022-05-14

Ussel Corrèze Ussel De 10h à 12h et de 14h à 18h à la médiathèque L’équipe de la médiathèque d’Ussel vous propose deux journées de démonstration et l’accès à leur nouveau service : le prêt de liseuses. De 10h à 12h et de 14h à 18h à la médiathèque Ussel

dernière mise à jour : 2022-04-05 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac

