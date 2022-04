Des ressources riches et variées à portées de clic ! Neuvic Neuvic Catégories d’évènement: Corrèze

Impasse Fontaine du berger Corrèze Neuvic De 10h à 12h à la bibliothèque

Gratuit, réservation conseillée. L’équipe de la médiathèque de Neuvic vous propose une matinée dédiée au catalogue livres. Venez appréhender la navigation, surfer sur la plateforme et profiter des conseils avisés pour vos premières manipulations. De 10h à 12h à la bibliothèque

Gratuit, réservation conseillée. Impasse Fontaine du berger Neuvic

