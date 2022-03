Des recettes sans gluten ! Joué-lès-Tours, 30 avril 2022, Joué-lès-Tours.

Des recettes sans gluten ! Joué-lès-Tours

2022-04-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-30 13:00:00 13:00:00

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Joué-lès-Tours

6 EUR Comment remplacer le gluten facilement dans la cuisine du quotidien. Au menu par exemple, petits beignets aux épinards et au curry à la farine de pois chiche (réaliser une pâte à beignet sans gluten sans œufs et sans lactose), Sticky balls, sauce noix de coco et cacahuètes et sirop de gingembre ( petites boules à la farine de riz gluant)…

A partir de 12 ans

Animé par Anne-Sophie Bolender, Cheffe indépendante

Comment remplacer le gluten facilement dans la cuisine du quotidien ? A partir de 12 ans

Animé par Anne-Sophie Bolender, Cheffe indépendante

Comment remplacer le gluten facilement dans la cuisine du quotidien. Au menu par exemple, petits beignets aux épinards et au curry à la farine de pois chiche (réaliser une pâte à beignet sans gluten sans œufs et sans lactose), Sticky balls, sauce noix de coco et cacahuètes et sirop de gingembre ( petites boules à la farine de riz gluant)…

A partir de 12 ans

Animé par Anne-Sophie Bolender, Cheffe indépendante

Libre de droit

Joué-lès-Tours

dernière mise à jour : 2022-03-19 par