2023-01-20 20:30:00 – 2023-01-20 23:30:00

Hautes-Pyrénées Arrens-Marsous Vendredi 20 janvier 2023, le Parc national des Pyrénées, en partenariat avec la commune d’Arrens-Marsous, vous convie à une veillée afin de découvrir les grands rapaces, ces voiliers qui traversent chaque jour le ciel du Val d’Azun. Aigle royal, Gypaète barbu, Vautour fauve, Milan royal ou Percnoptère d’Egypte, autant de noms connus ou mystérieux qui cachent des espèces aux habitudes bien différentes. Pendant la soirée, s’entremêleront plusieurs voix (anciens et actuels gardes-moniteurs du Parc national, conteur, …) qui raconteront la vie de ces animaux et comment nous, habitants des vallées, vivons avec eux. Contes, souvenirs de terrain, images, un peu de science et beaucoup d’émerveillement seront les fils rouges de cette soirée gratuite destinée à toute la famille. Bien sûr, les actions entreprises pour cohabiter au mieux avec ces grands oiseaux seront abordées. Un vin chaud offert par la commune clôturera cette soirée. Le rendez-vous est donc pris vendredi 20 janvier à 20h30 à la salle des fêtes d’Arrens-Marsous. Les inscriptions sont les bienvenues à la Maison du Val d’Azun et du Parc national +33 5 62 97 49 49 Salle des Fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

