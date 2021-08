Paris Le Hasard Ludique île de France, Paris DES RAILS & VOUS Le Festival qui vous veut du train Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le samedi 18 septembre 2021

de 12h à 0h

Le dimanche 19 septembre 2021

de 12h à 0h

gratuit

Le festival Des Rails & vous, pour sa première édition, invite au voyage sur la Petite Ceinture de Paris, au travers d’activités ludiques pour grands et petits ! Des histoires d’autrefois, d’aujourd’hui et de demain, des expériences vécues sur des rails paisibles au cœur de l’effervescence parisienne… à l’honneur, vous l’aurez compris, notre passion, notre obsession : le voyage en train. Le festival, qui voit le jour à l’occasion de l’Année européenne du rail et des Journées du patrimoine, a pour ambition de renouer les liens entre la Petite Ceinture et son passé ferroviaire, entre culture et riverains, entre voyage et conscience. Pour ce faire, OUAT est entouré de nombreux partenaires super cool tels que SNCF Patrimoine, Railcoop, Rails & Histoire, la Commission Européenne et bien d’autres encore ! (cf. ci-dessous) ▬▬▬▬▬▬ AU PROGRAMME OUAT vous a concocté un programme à son image et de ses valeurs : du slow, du positif, du fun, du durable. ➽ Des ateliers participatifs et des moments d’échanges, pour mettre de la conscience et de l’écologie joyeuse dans notre manière de voyager. ➽ Des récits, des mots & débats, pour réenchanter le train. Parce que l’univers ferroviaire est un mode de voyage à part entière, une expérience, un art de vivre. ➽ Une fresque collaborative, des jeux, un spectacle jeune public, un photomaton, une exposition, une expérience immersive… Inscription pour les conférences : https://www.helloasso.com/associations/ouat-once-upon-a-train/evenements/des-rails-vous-festival-ouat Événements -> Fête / Parade Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

OUAT – Once upon a train

