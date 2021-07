Des Racont’Arts – ateliers d’été Cerisiers, 4 août 2021, Cerisiers.

Des Racont’Arts – ateliers d’été 2021-08-04 – 2021-08-04 Médiathèque 2 place de l’église

Cerisiers Yonne Cerisiers

EUR Cet été, la médiathèque de Cerisiers vous propose à nouveau de cultiver votre imagination en participant à nos ateliers qui associent l’art et les histoires.

TÊTE DE LINOTTE – FRÉDÉRIC NAUD

SPECTACLE JEUNE PUBLIC ET FAMILIAL – MERCREDI 7 JUILLET – 15H

C’est un garçon qui oublie tout, tout le temps. Son cartable, ses devoirs, ses tables de multiplications, son goûter… Il les perd n’importe où, n’importe quand. Parce qu’il se raconte des histoires sur le vent, la route qui file, les oiseaux, les linottes…

“Qu’est-ce que tu feras quand tu seras grand ?” s’inquiètent ses parents.

“Je dirai mes histoires tout le temps. N’importe où, n’importe quand…”.

—–

TOUTENKARTON

ENFANTS / ADOS – SAMEDI 10 JUILLET – 10H30

Lecture et création de la grande cabane de lecture en carton de la médiathèque.

—–

JOLIES MARGOULETTES

ENFANTS / ADOS- MERCREDI 21 JUILLET – 14H30

Lecture et dessin de portraits sur les vitres de la médiathèque.

—–

PLAN-PLAN MON JARDIN ?

ENFANTS / ADOS – MERCREDI 28 JUILLET – 14H30

Lecture et illustration d’un plan de jardin fantastique.

—–

SIMON ET SA TROUPE

ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS / ADOS – MERCREDI 4 AOÛT À 14H30 ET MERCREDI 11 AOÛT À 10H30

Lecture et fabrication d’un personnage en bois de récup avec le sculpteur Simon Cohen Hadria, créateur d’une tribu qui en compte déjà près de 3000 !

—–

L’ATELIER DU MAÎTRE JARDINIER

ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS / ADOS – JUILLET ET AOÛT – CHASSE AU TRÉSOR

Suis les indices pour retrouver le plan disparu du grand jardinier André Le Nôtre !

Les animations sont gratuites, l’inscription est obligatoire. Les consignes sanitaires seront indiquées lors de l’inscription.

bibliotheque.cerisiers@gmail.com +33 3 86 86 38 53 https://opac-x-mediathequecerisiers.biblix.net/

Cet été, la médiathèque de Cerisiers vous propose à nouveau de cultiver votre imagination en participant à nos ateliers qui associent l’art et les histoires.

TÊTE DE LINOTTE – FRÉDÉRIC NAUD

SPECTACLE JEUNE PUBLIC ET FAMILIAL – MERCREDI 7 JUILLET – 15H

C’est un garçon qui oublie tout, tout le temps. Son cartable, ses devoirs, ses tables de multiplications, son goûter… Il les perd n’importe où, n’importe quand. Parce qu’il se raconte des histoires sur le vent, la route qui file, les oiseaux, les linottes…

“Qu’est-ce que tu feras quand tu seras grand ?” s’inquiètent ses parents.

“Je dirai mes histoires tout le temps. N’importe où, n’importe quand…”.

—–

TOUTENKARTON

ENFANTS / ADOS – SAMEDI 10 JUILLET – 10H30

Lecture et création de la grande cabane de lecture en carton de la médiathèque.

—–

JOLIES MARGOULETTES

ENFANTS / ADOS- MERCREDI 21 JUILLET – 14H30

Lecture et dessin de portraits sur les vitres de la médiathèque.

—–

PLAN-PLAN MON JARDIN ?

ENFANTS / ADOS – MERCREDI 28 JUILLET – 14H30

Lecture et illustration d’un plan de jardin fantastique.

—–

SIMON ET SA TROUPE

ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS / ADOS – MERCREDI 4 AOÛT À 14H30 ET MERCREDI 11 AOÛT À 10H30

Lecture et fabrication d’un personnage en bois de récup avec le sculpteur Simon Cohen Hadria, créateur d’une tribu qui en compte déjà près de 3000 !

—–

L’ATELIER DU MAÎTRE JARDINIER

ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS / ADOS – JUILLET ET AOÛT – CHASSE AU TRÉSOR

Suis les indices pour retrouver le plan disparu du grand jardinier André Le Nôtre !

Les animations sont gratuites, l’inscription est obligatoire. Les consignes sanitaires seront indiquées lors de l’inscription.

dernière mise à jour : 2021-07-27 par