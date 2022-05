DES RACINES ET DES HOMMES Harnes, 14 mai 2022, Harnes.

DES RACINES ET DES HOMMES Grand Place Harnes

2022-05-14 – 2022-05-15

Grand Place Harnes Pas-de-Calais

Harnes Trier, collecter et recycler : Parce qu’en offrant plusieurs vies à certains objets, ici on apprend à protéger la planète, mais aussi à recycler les objets et matières

Former et éduquer : Ici, petits et grands seront formés dans divers domaines, qu’ils soient alimentaires, culturels, animaliers

Cultiver nos jardins : Avoir la main verte, ça s’apprend. Ici, du rempotage aux ventes de plants, fleurs, graines… vous trouverez tous les bons conseils pour votre jardin

Se nourrir et déguster : C’est le village des petits gourmands. La fabrique du pain, les dégustations, les concours de soupes… Venez vous régaler dans ce village !

Embellir et fleurir : Les fleurs donnent des couleurs à la vie et c’est d’ici que vous pourrez repartir avec celles qui orneront vos jardins, ou encore avec de jolis objets tels que des poupées pelouse…

Maitriser les énergies et les ressources : Les ressources ne sont pas équitablement réparties sur la planète. Ici, on économise des ressources loin d’être inépuisables et on vous y sensibilise

Trier, recycler, se nourrir, cultiver, fleurir… Rendez-vous les 14 & 15 mai à Harnes pour la 10ème édition du salon !

+33 3 21 79 42 79 http://desracinesetdeshommes.ville-harnes.fr/2018/

