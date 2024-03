DES RACINES À LA POINTE – BOBY LAPOINTE Théâtre El Mil.lenari Toulouges, samedi 9 mars 2024.

DES RACINES À LA POINTE – BOBY LAPOINTE Plongez dans l’univers unique et captivant de boby lapointe avec ‘des racines à lapointe’, un spectacle musical qui vous transportera dans un monde de poésie et d’humour. Samedi 9 mars, 20h30 Théâtre El Mil.lenari €8 À €18

Plongez dans l’univers unique et captivant de boby lapointe avec ‘des racines à lapointe’, un spectacle musical qui vous transportera dans un monde de poésie et d’humour, où chaque note et chaque mot vous feront redécouvrir le génie de cet artiste hors norme. ne manquez pas cette occasion de vivre une expérience théâtrale inoubliable !

Le spectacle «Des racines à Lapointe» est une création musicale vibrante Dans un décor original d’un salon de coiffure de poupées, ce «cyclone verbal et bruitiste» revisite avec énergie et originalité les chansons du chanteur. Les artistes, aux talents multiples, shampouinent, coupent, teintent et dégradent avec ingéniosité les œuvres de Lapointe, révélant ainsi les trésors de sa poésie et de son esprit unique.

Ce salon, décrit comme un «petit music-hall forain» verbo-musical, transporte le public dans un univers à la fois drôle et inquiétant, fidèle à l’esprit de l’auteur-compositeur. Ce spectacle est donc une célébration moderne et captivante de l’œuvre de Boby Lapointe, un artiste reconnu pour sa maîtrise du jeu de mots et de la sonorité, offrant une expérience à la fois divertissante et profonde.

Théâtre El Mil.lenari Avenue Jules Ferry 66350 Toulouges Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 55 55 89 https://www.instagram.com/theatre_el_mil.lenari/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 55 55 89 »}]

musical comédie