Des racines à la cime, 13 juillet 2022, .

Des racines à la cime

2022-07-13 – 2022-07-13

Découvrez la forêt de Bibracte autrement. Le regard se perd dans la ramure des arbres, profitez de ce moment hors du temps pour reprendre racine.

Imaginez : deux heures passées en pleine nature, dans, autour et avec les arbres. Ce n’est pas un parcours aventure, mais une véritable ascension en toute sécurité, pour les amoureux de la nature et ceux de la grimpe, assurée par un moniteur agréé. Revenu sur la terre ferme, le toucher, l’ouïe, la vue et l’odorat seront vos outils pour mieux connaître les arbres.

Dès 6 ans. Pour toute la famille.

Sur réservation obligatoire (risque de changements d’horaires – séances de 1h à 2h) au 03.85.86.52.40.

